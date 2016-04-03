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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фрозиноне
Дженоа - Фрозиноне: обзор матча 03 апреля 2016
Дженоа
03.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 0
Завершен
Фрозиноне
43'
Сусо
60'
Сусо
72'
Л. Ригони
76'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фрозиноне
Замена
Д. Капель
️️️️
Сусо
89'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Б. Джемаили
78'
ГОЛ! 4:0!
Сусо
Пас отдал
С. Де Майо
76'
73'
Замена
М. Карлини
️️️️
П. Саммарко
ГОЛ! 3:0!
Л. Ригони
Пас отдал
Б. Джемаили
72'
69'
Замена
С. Лонго
️️️️
Ф. Дионизи
62'
Замена
А. Тонев
️️️️
О. Крагль
Желтая карточка
М. Перин
60'
ГОЛ! 2:0!
Сусо
Пас отдал
Т. Ринкон
60'
56'
Желтая карточка
Ф. Дионизи
45'
+1
Желтая карточка
М. Гори
ГОЛ! 1:0!
Сусо
Пас отдал
Т. Ринкон
43'
33'
Желтая карточка
А. Айети
Замена
Т. Матавж
️️️️
Г. Пандев
20'
4'
Желтая карточка
Р. Гучер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
6
Муньос
11
Силва
15
Фьямоцци
8
Ринкон
21
Джемаили
30
Ригони
10
Сусо
21
Пандев
4-4-2
1
Леали
6
Бланчард
15
Айети
20
Павлович
31
Киофани
23
Саммарко
27
Гучер
5
Гори
69
Крагль
18
Дионизи
9
Чиофани
10
Сусо
17
Капель
17
Капель
10
Сусо
21
Джемаили
77
Тахцидис
77
Тахцидис
21
Джемаили
21
Пандев
9
Матавж
9
Матавж
21
Пандев
23
Саммарко
29
Карлини
29
Карлини
23
Саммарко
69
Крагль
24
Тонев
24
Тонев
69
Крагль
18
Дионизи
9
Лонго
9
Лонго
18
Дионизи
Остались в запасе
Дженоа
Фрозиноне
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Дженоа - Фрозиноне
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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