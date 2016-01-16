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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фрозиноне
Торино - Фрозиноне: обзор матча 16 января 2016
Торино
16.01.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 2
Завершен
Фрозиноне
9'
Ч. Иммобиле (П)
37'
А. Белотти
41'
А. Белотти
82'
М. Бенасси
33'
П. Саммарко
74'
Д. Авелар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фрозиноне
83'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
О. Крагль
ГОЛ! 4:2!
М. Бенасси
Пас отдал
А. Белотти
82'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
76'
74'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Д. Авелар
Замена
А. Аква
️️️️
Д. Базелли
71'
67'
Замена
М. Киофани
️️️️
Д. Бертончини
67'
Замена
А. Фрара
️️️️
Р. Гучер
Замена
Д. Авелар
️️️️
К. Молинаро
66'
Желтая карточка
К. Молинаро
60'
ГОЛ! 3:1!
А. Белотти
Пас отдал
Н. Максимович
41'
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
37'
33'
ГОЛ! 1:1!
П. Саммарко
Пас отдал
Д. Павлович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
9'
8'
Желтая карточка
Д. Бертончини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-4-2
1
Ичасо
3
Молинаро
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
5
Вивес
33
Базелли
24
Бенасси
33
Перес
9
Иммобиле
11
Белотти
4-5-1
1
Леали
15
Айети
20
Рози
20
Павлович
5
Бертончини
69
Крагль
10
Соддимо
27
Гучер
23
Саммарко
24
Тонев
18
Дионизи
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
3
Молинаро
22
Авелар
22
Авелар
3
Молинаро
33
Базелли
18
Аква
18
Аква
33
Базелли
27
Гучер
7
Фрара
7
Фрара
27
Гучер
5
Бертончини
31
Киофани
31
Киофани
5
Бертончини
69
Крагль
9
Чиофани
9
Чиофани
69
Крагль
Остались в запасе
Торино
Фрозиноне
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Торино - Фрозиноне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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