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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фрозиноне
Кьево - Фрозиноне: обзор матча 20 апреля 2016
Кьево
20.04.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
5 : 1
Завершен
Фрозиноне
36'
А. Флоро Флорес
47'
С. Пеллисьер (П)
58'
Н. Ригони
60'
Д. Сардо
80'
С. Пеллисьер
5'
Д. Чиофани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фрозиноне
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Д. Сардо
83'
ГОЛ! 5:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
С. Пепе
80'
78'
Замена
А. Рози
️️️️
Л. Паганини
Замена
Ф. Коста
️️️️
П. Хетемай
77'
64'
Замена
А. Тонев
️️️️
Д. Чиофани
63'
Желтая карточка
Д. Соддимо
ГОЛ! 4:1!
Д. Сардо
Пас отдал
С. Пепе
60'
ГОЛ! 3:1!
Н. Ригони
58'
Желтая карточка
Д. Пинци
55'
52'
Вторая желтая
Р. Чибса
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Пеллисьер
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
36'
30'
Желтая карточка
Р. Чибса
21'
Замена
Л. Бланчард
️️️️
А. Фрара
17'
Красная карточка
А. Айети
17'
Желтая карточка
Н. Леали
Замена
Д. Пинци
️️️️
Л. Кастро
15'
Желтая карточка
Д. Сардо
15'
14'
Желтая карточка
М. Киофани
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чиофани
Пас отдал
М. Киофани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
18
Гобби
2
Сполли
12
Цесар
20
Сардо
69
Ригони
3
Пепе
19
Кастро
56
Хетемай
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
4-4-2
1
Леали
31
Киофани
15
Айети
20
Павлович
4
Руссо
10
Соддимо
13
Чибса
27
Гучер
7
Фрара
9
Чиофани
7
Паганини
20
Сардо
44
Нинкович
44
Нинкович
20
Сардо
56
Хетемай
4
Коста
4
Коста
56
Хетемай
19
Кастро
3
Пинци
3
Пинци
19
Кастро
7
Фрара
6
Бланчард
6
Бланчард
7
Фрара
7
Паганини
20
Рози
20
Рози
7
Паганини
9
Чиофани
24
Тонев
24
Тонев
9
Чиофани
Остались в запасе
Кьево
Фрозиноне
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Кьево - Фрозиноне
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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