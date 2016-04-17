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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фрозиноне
Верона - Фрозиноне: обзор матча 17 апреля 2016
Верона
17.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Фрозиноне
64'
М. Бьянкетти
15'
А. Руссо
90+2'
А. Фрара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Фрозиноне
90'
+6
Желтая карточка
Л. Паганини
Желтая карточка
Л. Тони
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Фрара
Пас отдал
Л. Паганини
86'
Замена
Д. Соддимо
️️️️
Р. Гучер
Замена
П. Вшолек
️️️️
М. Альбертацци
80'
74'
Желтая карточка
Р. Кривелло
71'
Замена
М. Карлини
️️️️
М. Гори
ГОЛ! 1:1!
М. Бьянкетти
Пас отдал
Д. Паццини
64'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
62'
45'
Замена
Р. Чибса
️️️️
О. Крагль
Замена
Д. Паццини
️️️️
Б. Янкович
45'
30'
Желтая карточка
А. Фрара
Желтая карточка
М. Бьянкетти
23'
Замена
В. Морас
️️️️
Ф. Хеландер
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Руссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-3-1-2
95
Голлини
6
Альбертацци
15
Бьянкетти
22
Хеландер
5
Пизано
17
Ионицэ
18
Эмануэльсон
43
Вивиани
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
4-4-2
1
Леали
4
Руссо
4
Прийма
20
Рози
6
Кривелло
5
Гори
27
Гучер
69
Крагль
7
Фрара
7
Паганини
9
Чиофани
6
Альбертацци
22
Вшолек
22
Вшолек
6
Альбертацци
22
Хеландер
18
Морас
18
Морас
22
Хеландер
7
Янкович
11
Паццини
11
Паццини
7
Янкович
5
Гори
29
Карлини
29
Карлини
5
Гори
27
Гучер
10
Соддимо
10
Соддимо
27
Гучер
69
Крагль
13
Чибса
13
Чибса
69
Крагль
Остались в запасе
Верона
Фрозиноне
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
31
Маттео Киофани
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Верона - Фрозиноне
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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