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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фрозиноне
Наполи - Фрозиноне: обзор матча 14 мая 2016
Наполи
14.05.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
4 : 0
Завершен
Фрозиноне
44'
М. Гамшик
52'
Г. Игуаин
62'
Г. Игуаин
71'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фрозиноне
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
83'
77'
Замена
Д. Соддимо
️️️️
А. Фрара
Замена
В. Реджини
️️️️
К. Кулибали
76'
ГОЛ! 4:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
71'
68'
Замена
М. Карлини
️️️️
О. Крагль
68'
Замена
Р. Гучер
️️️️
Ф. Дионизи
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
65'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Э. Хюсай
62'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Аллан
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
44'
Желтая карточка
Жоржиньо
33'
14'
Желтая карточка
Р. Кривелло
13'
Красная карточка
М. Гори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-4-2
1
Саппино
4
Руссо
31
Киофани
6
Бланчард
6
Кривелло
69
Крагль
23
Саммарко
5
Гори
7
Фрара
9
Чиофани
18
Дионизи
3
Кулибали
13
Реджини
13
Реджини
3
Кулибали
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
69
Крагль
29
Карлини
29
Карлини
69
Крагль
7
Фрара
10
Соддимо
10
Соддимо
7
Фрара
18
Дионизи
27
Гучер
27
Гучер
18
Дионизи
Остались в запасе
Наполи
Фрозиноне
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Никола Леали
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Наполи - Фрозиноне
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 23:40)
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