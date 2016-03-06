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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Удинезе
Фрозиноне - Удинезе: обзор матча 06 марта 2016
Фрозиноне
06.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
12'
Д. Чиофани
60'
Л. Бланчард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Удинезе
Замена
Р. Гучер
️️️️
М. Гори
90'
+1
Замена
М. Карлини
️️️️
Ф. Дионизи
90'
Замена
Р. Чибса
️️️️
А. Фрара
82'
82'
Желтая карточка
И. Пирис
Желтая карточка
Л. Бланчард
72'
71'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
70'
Желтая карточка
С. Теро
60'
Желтая карточка
Ридер
ГОЛ! 2:0!
Л. Бланчард
Пас отдал
Д. Павлович
60'
59'
Замена
Ридер
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
Л. Паганини
40'
15'
Замена
Т. Арто
️️️️
Фелипе
ГОЛ! 1:0!
Д. Чиофани
Пас отдал
Ф. Дионизи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-3-3
1
Леали
6
Бланчард
20
Рози
15
Айети
20
Павлович
7
Фрара
5
Гори
69
Крагль
7
Паганини
9
Чиофани
18
Дионизи
4-3-1-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
27
Фелипе
6
Аднан
8
Кузманович
8
Гильерме
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
10
Ди Натале
77
Теро
18
Дионизи
29
Карлини
29
Карлини
18
Дионизи
5
Гори
27
Гучер
27
Гучер
5
Гори
7
Фрара
13
Чибса
13
Чибса
7
Фрара
27
Фелипе
28
Арто
28
Арто
27
Фелипе
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
7
Агьеманг-Баду
10
Ридер
10
Ридер
7
Агьеманг-Баду
Остались в запасе
Фрозиноне
Удинезе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
22
Франческо Барди
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
22
Франческо Барди
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Фрозиноне - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Матуза
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