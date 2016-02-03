Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Болонья
Фрозиноне - Болонья: обзор матча 03 февраля 2016
Фрозиноне
03.02.2016, среда, 20:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
77'
Ф. Дионизи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Болонья
81'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
С. Таидер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Дионизи
77'
76'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
Р. Кривелло
️️️️
Д. Павлович
68'
68'
Замена
И. Мбайе
️️️️
А. Мунье
65'
Вторая желтая
М. Оиконому
59'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Риццо
Замена
Ф. Дионизи
️️️️
Р. Чибса
57'
45'
Желтая карточка
А. Феррари
Желтая карточка
А. Руссо
36'
35'
Желтая карточка
М. Оиконому
Желтая карточка
Л. Бланчард
30'
22'
Желтая карточка
С. Таидер
Замена
А. Руссо
️️️️
А. Айети
11'
9'
Желтая карточка
А. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-5-1
1
Леали
6
Бланчард
20
Павлович
15
Айети
31
Киофани
24
Тонев
10
Соддимо
13
Чибса
23
Саммарко
5
Гори
9
Чиофани
4-1-4-1
83
Миранте
6
Оиконому
13
Россеттини
25
Феррари
3
Морлео
24
Диавара
14
Риццо
4
Бриги
8
Таидер
40
Мунье
10
Флоккари
15
Айети
4
Руссо
4
Руссо
15
Айети
20
Павлович
6
Кривелло
6
Кривелло
20
Павлович
13
Чибса
18
Дионизи
18
Дионизи
13
Чибса
40
Мунье
15
Мбайе
15
Мбайе
40
Мунье
14
Риццо
15
Джаккерини
15
Джаккерини
14
Риццо
8
Таидер
20
Бриенца
20
Бриенца
8
Таидер
Остались в запасе
Фрозиноне
Болонья
7
Алекссандро Фрара
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
7
Алекссандро Фрара
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Фрозиноне - Болонья
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Матуза
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Фрозиноне
Болонья
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+