Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейк Бакстон - статистика

Завершил карьеру
4 марта 1985 (41)
#23 | Защитник
180 см | 83 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
29
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
2 : 1
06.05.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бертон Альбион
2 : 0
28.04.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сандерленд
1 : 2
21.04.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бертон Альбион
3 : 1
14.04.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
0 : 5
10.04.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
07.04.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бертон Альбион
1 : 1
02.04.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
3 : 1
30.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
17.03.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
13.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бертон Альбион
0 : 0
10.03.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бертон Альбион
0 : 2
06.03.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
0 : 1
24.02.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Барнсли
1 : 2
20.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бертон Альбион
0 : 0
17.02.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Астон Вилла
3 : 2
03.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
1 : 3
30.01.2018
Рединг
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
6 : 0
20.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бертон Альбион
1 : 3
13.01.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
1 : 2
23.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
16.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
1 : 2
09.12.2017
Престон
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
1 : 0
02.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 1
21.11.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бертон Альбион
1 : 3
17.11.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
04.11.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бертон Альбион
2 : 4
31.10.2017
Барнсли
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
1 : 2
28.10.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
0 : 0
13.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бертон Альбион
0 : 4
30.09.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
0 : 4
26.09.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
23.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бертон Альбион
2 : 1
16.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 1
26.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бертон Альбион
2 : 1
18.08.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 0
15.08.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
4 : 1
12.08.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бертон Альбион
0 : 1
05.08.2017
Кардифф
1' - 90'
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
3
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
42
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+