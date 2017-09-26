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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Астон Вилла
Бертон Альбион - Астон Вилла: обзор матча 26 сентября 2017
Бертон Альбион
26.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 4
Завершен
Астон Вилла
13'
К. Дэвис
16'
А. Адома
32'
Р. Снодграсс
71'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Астон Вилла
71'
ГОЛ! 0:4!
А. Адома
Пас отдал
С. Хоган
32'
ГОЛ! 0:3!
Р. Снодграсс
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Адома
Пас отдал
Р. Снодграсс
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Дэвис
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-2-1-3
13
Бювотер
6
Тернер
5
МакФадзин
23
Бакстон
2
Брэйфорд
3
Уорнок
7
Мерфи
7
Экинс
9
Сканнелл
9
Сорделл
4-4-2
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
26
Терри
17
Честер
3
Тэйлор
23
Снодграсс
14
Хурихейн
12
Уилэн
37
Адома
9
Дэвис
26
Коджиа
Остались в запасе
Бертон Альбион
Астон Вилла
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бертон Альбион - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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