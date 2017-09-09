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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бертон Альбион
Лидс - Бертон Альбион: обзор матча 09 сентября 2017
Лидс
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
5 : 0
Завершен
Бертон Альбион
20'
П. Ласогга
44'
П. Эрнандес (П)
54'
К. Руф
59'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бертон Альбион
ГОЛ! 4:0!
П. Ласогга
Пас отдал
К. Руф
59'
ГОЛ! 3:0!
К. Руф
Пас отдал
П. Ласогга
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Эрнандес
44'
34'
Желтая карточка
К. МакФадзин
ГОЛ! 1:0!
П. Ласогга
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Видвальд
12
Эйлинг
6
Купер
18
Янссон
27
Филлипс
6
Анита
32
О'Кейн
19
Эрнандес
10
Ласогга
7
Руф
3-2-1-3
13
Бювотер
6
Тернер
23
Бакстон
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
3
Уорнок
8
Лунд
20
Мэйсон
7
Экинс
9
Сканнелл
Остались в запасе
Лидс
Бертон Альбион
15
Стюарт Даллас
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
Остались в запасе
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Лидс - Бертон Альбион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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