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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Лидс
Бертон Альбион - Лидс: обзор матча 26 декабря 2017
Бертон Альбион
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
29'
Т. Нэйлор
61'
П. Эрнандес
64'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Лидс
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Руф
Пас отдал
Р. Виейра
Желтая карточка
Т. Фланаган
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Желтая карточка
С. Бювотер
60'
58'
Желтая карточка
Л. Купер
Желтая карточка
Т. Нэйлор
50'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Берарди
ГОЛ! 1:0!
Т. Нэйлор
Пас отдал
Л. Экинс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бертон Альбион
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-1-3
13
Бювотер
23
Бакстон
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
6
Тернер
2
Фланаган
22
Дайер
9
Сканнелл
7
Экинс
9
Сорделл
3-2-2-1-1
1
Видвальд
12
Эйлинг
6
Купер
18
Янссон
28
Берарди
7
Алиоски
14
Виейра
32
О'Кейн
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Бертон Альбион
Лидс
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бертон Альбион - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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