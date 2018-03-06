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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Брентфорд
Бертон Альбион - Брентфорд: обзор матча 06 марта 2018
Бертон Альбион
06.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
60'
К. МакФадзин (АГ)
80'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Брентфорд
80'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Н. Йеннарис
60'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. МакФадзин
Желтая карточка
Т. Фланаган
59'
33'
Желтая карточка
Н. Мопе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
2-4-2
13
Бювотер
4
Нэйлор
5
МакФадзин
14
Самуэльсен
7
Мерфи
14
МакКрори
22
Дайер
27
Бойс
7
Экинс
3-4-1-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
15
Иган
6
Бьелланд
14
Сойерс
36
Кларк
15
Мокоджо
18
Вудс
8
Джозефзун
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Бертон Альбион
Брентфорд
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Бертон Альбион - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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