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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Кардифф
Бертон Альбион - Кардифф: обзор матча 05 августа 2017
Бертон Альбион
05.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
87'
К. Зохоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Кардифф
Замена
Д. Сбарра
️️️️
Д. Моузиньо
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
К. Зохоре
Пас отдал
Л. Дамур
80'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Л. Варни
️️️️
Л. Дайер
78'
65'
Замена
Л. Дамур
️️️️
Б. Экюэль-Манга
65'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Л. Томлин
Замена
Х. Акпан
️️️️
М. Сорделл
64'
Желтая карточка
К. МакФадзин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
4
Джон Моузиньо
АП
7
Люк Мерфи
ПП
7
Лукас Экинс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
21
Ли Пелтье
ПП
17
Ли Томлин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-4-1-2
13
Бювотер
3
Уорнок
5
МакФадзин
23
Бакстон
22
Дайер
36
Ирвин
8
Лунд
7
Мерфи
4
Моузиньо
9
Сорделл
7
Экинс
3-5-2
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
23
Моррисон
21
Пелтье
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
32
Роллс
12
Беннетт
7
Зохоре
17
Томлин
4
Моузиньо
26
Сбарра
26
Сбарра
4
Моузиньо
9
Сорделл
21
Акпан
21
Акпан
9
Сорделл
22
Дайер
42
Варни
42
Варни
22
Дайер
5
Экюэль-Манга
20
Дамур
20
Дамур
5
Экюэль-Манга
17
Томлин
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
17
Томлин
30
Хойлетт
25
Уорд
25
Уорд
30
Хойлетт
Остались в запасе
Бертон Альбион
Кардифф
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Бертон Альбион - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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