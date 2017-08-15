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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бертон Альбион
Мидлсбро - Бертон Альбион: обзор матча 15 августа 2017
Мидлсбро
15.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
23'
Б. Ассомбалонга
60'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бертон Альбион
78'
Красная карточка
Х. Акпан
71'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
ГОЛ! 2:0!
Б. Ассомбалонга
60'
26'
Желтая карточка
М. Лунд
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Р. Жестеде
23'
Желтая карточка
А. Клэйтон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
4-3-3
12
Рэндольф
23
Гибсон
32
Фрэнд
29
Кристи
23
Фрай
7
Клэйтон
28
Форшоу
16
Хаусон
45
Бэмфорд
39
Жестеде
27
Ассомбалонга
3-5-2
13
Бювотер
4
Нэйлор
5
МакФадзин
23
Бакстон
7
Мерфи
14
МакКрори
8
Лунд
16
Палмер
22
Дайер
9
Сорделл
7
Экинс
Остались в запасе
Мидлсбро
Бертон Альбион
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Мидлсбро - Бертон Альбион
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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