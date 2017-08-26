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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй
Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 августа 2017
Бертон Альбион
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
36'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй
90'
Желтая карточка
М. Фокс
86'
Желтая карточка
Д. Джонс
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хупер
Пас отдал
Д. Хант
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-3-3
13
Бювотер
4
Нэйлор
23
Бакстон
5
МакФадзин
6
Тернер
22
Дайер
7
Мерфи
14
МакКрори
7
Экинс
9
Сканнелл
9
Сорделл
3-2-2-3
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
3
Рич
32
Хант
3
Фокс
3
Джонс
10
Беннэн
21
Бойд
88
Хупер
26
Флетчер
Остались в запасе
Бертон Альбион
Шеффилд Уэнсдэй
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Бертон Альбион - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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