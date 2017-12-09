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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Престон
Бертон Альбион - Престон: обзор матча 09 декабря 2017
Бертон Альбион
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Престон
90+2'
Л. Экинс
66'
Т. Кларк
83'
Д. Хорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Престон
ГОЛ! 1:2!
Л. Экинс
Пас отдал
М. Палмер
90'
+2
89'
Желтая карточка
П. Галлахер
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хорган
66'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кларк
Желтая карточка
Д. Бакстон
53'
Желтая карточка
Б. Тернер
47'
21'
Желтая карточка
Д. Фишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бертон Альбион
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-2-3-2
13
Бювотер
6
Тернер
23
Бакстон
2
Брэйфорд
2
Фланаган
4
Нэйлор
22
Дайер
16
Палмер
7
Мерфи
31
Миллер
7
Экинс
4-4-2
12
Максвелл
23
Хантингтон
5
Кларк
14
Фишер
6
Дэвис
4
Пирсон
12
Галлахер
29
Баркуйзен
8
Брауне
9
Хагилл
47
Робинсон
Остались в запасе
Бертон Альбион
Престон
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Бертон Альбион - Престон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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