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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс
Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 января 2018
Бертон Альбион
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
34'
Л. Дайер
74'
К. Вашингтон
87'
М. Луонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Бакстон
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Луонго
Пас отдал
К. Вашингтон
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Вашингтон
Пас отдал
Л. Фримен
71'
Желтая карточка
Д. Линч
66'
Желтая карточка
Д. Сковен
Желтая карточка
К. МакФадзин
56'
Желтая карточка
Л. Мерфи
53'
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайер
Пас отдал
Л. Экинс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
3-2-2-2
13
Бювотер
2
Фланаган
6
Тернер
4
Нэйлор
5
МакФадзин
23
Бакстон
22
Дайер
7
Мерфи
7
Экинс
31
Миллер
3-2-2-1-1
12
Смитис
2
Ферлонг
6
Линч
5
Онуоха
14
Робинсон
21
Бидуэлл
4
Сковен
21
Луонго
15
Фримен
14
Вашингтон
Остались в запасе
Бертон Альбион
Куинз Парк Рейнджерс
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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