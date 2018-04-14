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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Дерби Каунти
Бертон Альбион - Дерби Каунти: обзор матча 14 апреля 2018
Бертон Альбион
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
3 : 1
Завершен
Дерби Каунти
24'
Л. Бойс
44'
Л. Мерфи
68'
Л. Экинс
29'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Дерби Каунти
Желтая карточка
Х. Акпан
77'
ГОЛ! 3:1!
Л. Экинс
Пас отдал
Х. Акпан
68'
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
63'
49'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 2:1!
Л. Мерфи
Пас отдал
Д. Сбарра
44'
Желтая карточка
Д. Бакстон
39'
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Наджент
Пас отдал
Т. Лоуренс
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойс
Пас отдал
Л. Мерфи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-3-2
13
Бювотер
6
Тернер
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
23
Бакстон
26
Сбарра
21
Акпан
7
Мерфи
27
Бойс
7
Экинс
4-2-1-3
33
Карсон
33
Дэйвис
15
Пирс
22
Бэйрд
14
Уисдом
23
Хаддлстоун
16
Ледли
10
Лоуренс
35
Наджент
18
Вайманн
11
Выдра
Остались в запасе
Бертон Альбион
Дерби Каунти
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бертон Альбион - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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