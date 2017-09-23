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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бертон Альбион
Куинз Парк Рейнджерс - Бертон Альбион: обзор матча 23 сентября 2017
Куинз Парк Рейнджерс
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Бертон Альбион
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
4-2-3-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
2
Ферлонг
14
Робинсон
15
Баптисте
12
Макки
4
Сковен
22
Вшолек
15
Фримен
7
Нгбакото
14
Вашингтон
3-2-1-3
13
Бювотер
5
МакФадзин
23
Бакстон
2
Брэйфорд
3
Уорнок
6
Тернер
7
Мерфи
7
Экинс
9
Сорделл
9
Сканнелл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бертон Альбион
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бертон Альбион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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