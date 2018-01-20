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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бертон Альбион
Фулхэм - Бертон Альбион: обзор матча 20 января 2018
Фулхэм
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
6 : 0
Завершен
Бертон Альбион
18'
Р. Фонте
34'
Л. Пиазон
38'
Р. Фонте
72'
Р. Сессеньон
79'
Р. Сессеньон
88'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бертон Альбион
ГОЛ! 6:0!
А. Камара
88'
ГОЛ! 5:0!
Р. Сессеньон
79'
75'
Желтая карточка
М. Самуэльсен
ГОЛ! 4:0!
Р. Сессеньон
72'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фонте
38'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
С. Йохансен
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фонте
Пас отдал
Л. Пиазон
18'
6'
Желтая карточка
Л. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
3
Одои
10
Норвуд
29
МакДональд
10
Йохансен
12
Пиазон
17
Фонте
3-2-3-2
13
Бювотер
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
23
Бакстон
2
Фланаган
14
Самуэльсен
22
Дайер
7
Мерфи
7
Экинс
9
Сорделл
Остались в запасе
Фулхэм
Бертон Альбион
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Фулхэм - Бертон Альбион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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