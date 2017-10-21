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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бертон Альбион
Ноттингем Форест - Бертон Альбион: обзор матча 21 октября 2017
Ноттингем Форест
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
58'
Б. МакКэй
78'
Э. Личай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бертон Альбион
ГОЛ! 2:0!
Э. Личай
Пас отдал
Б. МакКэй
78'
ГОЛ! 1:0!
Б. МакКэй
58'
57'
Желтая карточка
Л. Мерфи
47'
Желтая карточка
Б. Тернер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
4-3-3
13
Смит
2
Личай
13
Фокс
2
Траоре
28
Мансьенн
23
Осборн
8
Воган
23
Бридкатт
9
Каммингс
19
МакКэй
9
Мерфи
3-2-2-2
13
Бювотер
6
Тернер
5
МакФадзин
23
Бакстон
3
Уорнок
2
Брэйфорд
22
Дайер
7
Мерфи
9
Сканнелл
7
Экинс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бертон Альбион
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Ноттингем Форест - Бертон Альбион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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