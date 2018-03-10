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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Бристоль Сити
Бертон Альбион - Бристоль Сити: обзор матча 10 марта 2018
Бертон Альбион
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
99
Луи Диони
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-3-4
13
Бювотер
5
МакФадзин
4
Нэйлор
2
Фланаган
21
Акпан
7
Мерфи
14
МакКрори
27
Бойс
7
Экинс
9
Сорделл
10
Бент
3-3-1-2
34
Филдинг
5
Пизано
3
Райт
17
Бэйкер
8
Смит
7
Пак
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Бертон Альбион
Бристоль Сити
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
99
Луи Диони
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
99
Луи Диони
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бертон Альбион - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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