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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Ноттингем Форест
Бертон Альбион - Ноттингем Форест: обзор матча 17 февраля 2018
Бертон Альбион
17.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Ноттингем Форест
90'
+1
Желтая карточка
К. Доуэлл
90'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
29'
Желтая карточка
Б. Бреретон
28'
Красная карточка
Э. Личай
Желтая карточка
Л. Экинс
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
3-3-2
13
Бювотер
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
14
Самуэльсен
21
Акпан
22
Дайер
10
Бент
7
Экинс
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
13
Фокс
2
Фигейреду
2
Дариква
2
Кэш
2
Личай
26
Уотсон
4
Коулбэк
22
Бреретон
11
Лолли
17
Томлин
Остались в запасе
Бертон Альбион
Ноттингем Форест
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бертон Альбион - Ноттингем Форест
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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