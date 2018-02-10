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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бертон Альбион
Ипсвич Таун - Бертон Альбион: обзор матча 10 февраля 2018
Ипсвич Таун
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бертон Альбион
25'
Желтая карточка
Л. Дайер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
3-2-2-1-1
33
Биалковски
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Коннолли
20
Картер-Викерс
12
Спенс
8
Скьюз
18
Уорд
43
Целина
14
Гарнер
3-3-2
13
Бювотер
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
4
Нэйлор
21
Акпан
22
Дайер
14
Самуэльсен
7
Экинс
10
Бент
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бертон Альбион
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Ипсвич Таун - Бертон Альбион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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