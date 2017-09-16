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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Фулхэм
Бертон Альбион - Фулхэм: обзор матча 16 сентября 2017
Бертон Альбион
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
12'
С. Уорнок
51'
Л. Экинс (П)
31'
О. Норвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Фулхэм
Желтая карточка
К. МакФадзин
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Экинс
51'
40'
Желтая карточка
О. Ожо
31'
ГОЛ! 1:1!
О. Норвуд
Пас отдал
С. Йохансен
ГОЛ! 1:0!
С. Уорнок
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
3-2-1-3
13
Бювотер
5
МакФадзин
6
Тернер
2
Брэйфорд
23
Бакстон
3
Уорнок
7
Мерфи
7
Экинс
9
Сканнелл
9
Сорделл
4-5-1
27
Баттон
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
30
Сессеньон
9
Ожо
29
МакДональд
10
Йохансен
11
Айите
10
Норвуд
92
Кебану
Остались в запасе
Бертон Альбион
Фулхэм
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Джордан Грэм
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Джордан Грэм
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бертон Альбион - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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