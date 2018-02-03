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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Бертон Альбион
Астон Вилла - Бертон Альбион: обзор матча 03 февраля 2018
Астон Вилла
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 2
Завершен
Бертон Альбион
33'
С. Хоган
65'
А. Адома
88'
Д. Грилиш
71'
А. Эль-Мохамади (АГ)
90+2'
Л. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бертон Альбион
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Л. Бойс
Пас отдал
Д. Брэйфорд
ГОЛ! 3:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
88'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
73'
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
Д. Грилиш
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Адома
Пас отдал
Р. Снодграсс
65'
58'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
52'
Желтая карточка
К. МакФадзин
41'
Желтая карточка
Л. Экинс
39'
Желтая карточка
Л. Мерфи
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
А. Адома
33'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
21
Хаттон
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
10
Грилиш
25
Хоган
3-2-2-2
13
Бювотер
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
4
Нэйлор
2
Фланаган
6
Тернер
21
Акпан
22
Дайер
7
Экинс
9
Сорделл
Остались в запасе
Астон Вилла
Бертон Альбион
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Астон Вилла - Бертон Альбион
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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