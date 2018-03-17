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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бертон Альбион
Вулверхэмптон - Бертон Альбион: обзор матча 17 марта 2018
Вулверхэмптон
17.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 1
Завершен
Бертон Альбион
15'
Э. Кошта
41'
Б. Афобе
56'
Б. Афобе
44'
Л. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бертон Альбион
ГОЛ! 3:1!
Б. Афобе
Пас отдал
И. Кавалейру
56'
54'
Желтая карточка
Д. Сбарра
44'
ГОЛ! 2:1!
Л. Дайер
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Р. Невеш
41'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кошта
Пас отдал
К. Коди
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
3-3-3
26
Радди
30
Дуглас
29
Сайсс
2
Доэрти
15
Коди
21
Невеш
30
Боли
23
Афобе
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
4-3-2
13
Бювотер
2
Фланаган
4
Нэйлор
5
МакФадзин
23
Бакстон
22
Дайер
21
Акпан
14
МакКрори
9
Сорделл
27
Бойс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бертон Альбион
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Вулверхэмптон - Бертон Альбион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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