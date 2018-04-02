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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Мидлсбро
Бертон Альбион - Мидлсбро: обзор матча 02 апреля 2018
Бертон Альбион
02.04.2018, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
6'
М. Сорделл
90'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Мидлсбро
90'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ассомбалонга
Желтая карточка
Т. Нэйлор
82'
Желтая карточка
Д. МакКрори
67'
Желтая карточка
С. Бювотер
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Сорделл
Пас отдал
Л. Дайер
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Бертон Альбион
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-3-3
13
Бювотер
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
5
МакФадзин
21
Акпан
22
Дайер
14
МакКрори
9
Сорделл
27
Бойс
10
Бент
3-1-3-1-1
12
Рэндольф
23
Гибсон
32
Фрэнд
4
Айяла
17
Бешич
7
Лидбиттер
19
Даунинг
16
Хаусон
24
Траоре
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Бертон Альбион
Мидлсбро
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Бертон Альбион - Мидлсбро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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