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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бертон Альбион
Халл Сити - Бертон Альбион: обзор матча 12 августа 2017
Халл Сити
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
4 : 1
Завершен
Бертон Альбион
7'
А. Эрнандес
51'
К. Гросицки
55'
А. Эрнандес
68'
А. Эрнандес
33'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бертон Альбион
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
72'
ГОЛ! 4:1!
А. Эрнандес
68'
Желтая карточка
М. Хенриксен
59'
ГОЛ! 3:1!
А. Эрнандес
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Гросицки
51'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Нэйлор
38'
Вторая желтая
Д. Ирвин
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ирвин
29'
Желтая карточка
Д. Ирвин
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЛП
8
Мэттью Лунд
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Хоуп Акпан
АП
7
Люк Мерфи
ПП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Халл Сити
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Бертон Альбион
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
4-4-2
1
МакГрегор
6
Гектор
24
Кларк
20
Доусон
34
Эйна
11
Гросицки
6
Клукас
7
Хенриксен
20
Боуэн
11
Эрнандес
22
Кэмпбелл
3-4-1-2
13
Бювотер
5
МакФадзин
23
Бакстон
4
Нэйлор
7
Мерфи
8
Лунд
36
Ирвин
3
Уорнок
21
Акпан
7
Экинс
9
Сорделл
Остались в запасе
Халл Сити
Бертон Альбион
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Халл Сити - Бертон Альбион
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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