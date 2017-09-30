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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Вулверхэмптон
Бертон Альбион - Вулверхэмптон: обзор матча 30 сентября 2017
Бертон Альбион
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
5'
Д. Жота
11'
Р. Сайсс
62'
Л. Бонатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Л. Варни
78'
62'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бонатини
Пас отдал
М. Доэрти
11'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сайсс
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
И. Кавалейру
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бертон Альбион
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-3-2
13
Бювотер
2
Фланаган
5
МакФадзин
23
Бакстон
3
Уорнок
22
Дайер
7
Мерфи
21
Акпан
7
Экинс
9
Сканнелл
3-3-1-2
26
Радди
24
Миранда
23
Батт
6
Беннетт
29
Сайсс
21
Невеш
2
Доэрти
20
Жота
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Бертон Альбион
Вулверхэмптон
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Уилл Норрис
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Бертон Альбион - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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