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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бертон Альбион
Шеффилд Юнайтед - Бертон Альбион: обзор матча 13 марта 2018
Шеффилд Юнайтед
13.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
29'
Э. Стивенс
64'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бертон Альбион
Желтая карточка
Р. Стирмен
73'
72'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
ГОЛ! 2:0!
Д. Брукс
Пас отдал
М. Даффи
64'
Желтая карточка
Л. Эванс
57'
ГОЛ! 1:0!
Э. Стивенс
Пас отдал
Д. Балдок
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
4-4-2
31
Блэкмэн
3
Стивенс
19
Стирмен
5
О'Коннелл
6
Бешам
32
Балдок
31
Даффи
13
Флек
8
Эванс
21
Уилсон
14
Шарп
3-3-2
13
Бювотер
2
Фланаган
4
Нэйлор
5
МакФадзин
14
МакКрори
22
Дайер
21
Акпан
9
Сорделл
10
Бент
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бертон Альбион
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бертон Альбион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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