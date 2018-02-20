Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бертон Альбион
Барнсли - Бертон Альбион: обзор матча 20 февраля 2018
Барнсли
20.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 2
Завершен
Бертон Альбион
75'
Д. Пинильос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Бертон Альбион
ГОЛ! 1:0!
Д. Пинильос
75'
74'
Желтая карточка
Л. Экинс
62'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
Желтая карточка
Э. Уилльямс
55'
50'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
3-2-3-2
30
Таунсенд
5
Миллс
17
Идом
6
Линдсэй
5
Уилльямс
15
Пинильос
20
Гарднер
7
Хэммилл
23
Исгров
9
Брэдшоу
9
МакБарни
2-4-2
13
Бювотер
5
МакФадзин
4
Нэйлор
26
Сбарра
22
Дайер
21
Акпан
14
Самуэльсен
7
Экинс
27
Бойс
Остались в запасе
Барнсли
Бертон Альбион
17
Адам Дэвис
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Барнсли - Бертон Альбион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Бертон Альбион
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+