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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Миллуолл
Бертон Альбион - Миллуолл: обзор матча 24 февраля 2018
Бертон Альбион
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
61'
Б. Маршалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Миллуолл
90'
+1
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Т. Нэйлор
71'
61'
ГОЛ! 0:1!
Б. Маршалл
50'
Желтая карточка
Б. Маршалл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
3-3-2
13
Бювотер
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
14
Самуэльсен
21
Акпан
22
Дайер
10
Бент
7
Экинс
3-1-3-2
31
Арчер
3
Мередит
4
Хатчинсон
5
Купер
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
17
Уоллес
9
Грегори
20
Морисон
Остались в запасе
Бертон Альбион
Миллуолл
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бертон Альбион - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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