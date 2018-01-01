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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион
Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион: обзор матча 01 января 2018
Шеффилд Уэнсдэй
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 3
Завершен
Бертон Альбион
37'
Т. Фланаган
50'
Л. Дайер
89'
Т. Нэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион
Желтая карточка
Р. Уоллес
90'
+2
89'
ГОЛ! 0:3!
Т. Нэйлор
Пас отдал
Л. Экинс
62'
Желтая карточка
Т. Фланаган
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дайер
Пас отдал
Л. Экинс
37'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фланаган
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Бертон Альбион
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
3-2-3-2
33
Уайлдсмит
3
Фокс
4
Ловенс
3
Рич
3
Венансио
32
Хант
3
Джонс
19
Баттерфилд
23
Уоллес
19
Жоао
29
Роудс
3-2-2-2
13
Бювотер
2
Фланаган
23
Бакстон
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
6
Тернер
22
Дайер
7
Мерфи
7
Экинс
31
Миллер
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бертон Альбион
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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