Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Ипсвич Таун
Бертон Альбион - Ипсвич Таун: обзор матча 28 октября 2017
Бертон Альбион
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
57'
Б. Тернер
90'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Ипсвич Таун
90'
+2
Желтая карточка
Б. Целина
Желтая карточка
С. Уорнок
90'
90'
ГОЛ! 1:1!
Б. Целина
ГОЛ! 1:0!
Б. Тернер
Пас отдал
М. Лунд
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
4-3-2
3
Уорнок
5
МакФадзин
23
Бакстон
6
Тернер
22
Дайер
7
Мерфи
8
Лунд
7
Экинс
9
Сорделл
4-2-3
33
Биалковски
4
Уэбстер
4
Чамберс
12
Спенс
3
Кнудсен
16
Нидам
8
Скьюз
14
Гарнер
20
Сирс
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Бертон Альбион
Ипсвич Таун
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Бертон Альбион - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Новости команд
Все
Бертон Альбион
Ипсвич Таун
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+