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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Болтон
Бертон Альбион - Болтон: обзор матча 28 апреля 2018
Бертон Альбион
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
28'
Х. Акпан
36'
Л. Экинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Болтон
75'
Желтая карточка
М. Биверс
ГОЛ! 2:0!
Л. Экинс
Пас отдал
Х. Акпан
36'
33'
Желтая карточка
Д. Прэтли
ГОЛ! 1:0!
Х. Акпан
Пас отдал
Л. Бойс
28'
Желтая карточка
К. МакФадзин
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
4-2-3
13
Бювотер
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
6
Тернер
21
Акпан
7
Мерфи
27
Бойс
7
Экинс
9
Сорделл
3-2-3-2
13
Олнвик
25
Дерви
5
Биверс
13
Дерик
3
Тэйлор
20
Фланаган
20
Хенри
12
Нун
15
Прэтли
10
Амеоби
19
Ле Фондре
Остались в запасе
Бертон Альбион
Болтон
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бертон Альбион - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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