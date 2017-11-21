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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бертон Альбион
Брентфорд - Бертон Альбион: обзор матча 21 ноября 2017
Брентфорд
21.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
54'
Ф. Джозефзун
78'
Б. Тернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бертон Альбион
Желтая карточка
О. Уоткинс
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
Б. Тернер
68'
Желтая карточка
М. Лунд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джозефзун
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Бертон Альбион
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
2-4-1-3
25
Бентли
6
Бьелланд
15
Иган
36
Кларк
23
Йеннарис
14
Сойерс
18
Вудс
8
Джозефзун
11
Мопе
11
Уоткинс
5
Барбе
4-3-3
13
Бювотер
5
МакФадзин
6
Тернер
4
Нэйлор
2
Фланаган
8
Лунд
7
Мерфи
16
Палмер
9
Сорделл
7
Экинс
9
Сканнелл
Остались в запасе
Брентфорд
Бертон Альбион
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Остались в запасе
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Брентфорд - Бертон Альбион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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