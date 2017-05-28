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Микеле Форнасьер
Статистика
Микеле Форнасьер - статистика
Завершил карьеру
22 августа 1993 (33)
#44 | Защитник
186 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
22
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
28.05.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
3 : 1
14.05.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0 : 1
07.05.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 0
30.04.2017
Пескара
1' - 90'
22'
Италия. Серия А, 33 тур
Пескара
1 : 4
24.04.2017
Рома
80' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
0 : 2
15.04.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1 : 1
02.04.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
19.03.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Пескара
1 : 3
12.03.2017
Удинезе
7' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
04.03.2017
Пескара
83' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 0
26.02.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5 : 3
12.02.2017
Пескара
1' - 90'
83'
24'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1 : 3
22.01.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 1
15.01.2017
Пескара
64' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Пескара
0 : 3
18.12.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
2 : 1
10.12.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Пескара
1 : 1
04.12.2016
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1 : 0
30.10.2016
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
3 : 1
23.10.2016
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1 : 1
15.10.2016
Сампдория
45' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 2
01.10.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 1
25.09.2016
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0 : 0
21.09.2016
Торино
1' - 52'
41'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
3 : 0
17.09.2016
Пескара
49' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1 : 2
11.09.2016
Интер
Был в запасе
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