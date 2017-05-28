Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Пескара
Фиорентина - Пескара: обзор матча 28 мая 2017
Фиорентина
28.05.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Пескара
66'
Р. Сапонара
85'
М. Весино
15'
Д. Капрари
65'
Ж. Баэбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Пескара
87'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Ж. Баэбек
ГОЛ! 2:2!
М. Весино
Пас отдал
Б. Валеро
85'
Желтая карточка
Я. Хаджи
77'
72'
Замена
А. Митрица
️️️️
Р. Мурич
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Кристофоро
68'
ГОЛ! 1:2!
Р. Сапонара
Пас отдал
Х. Бабакар
66'
Желтая карточка
Д. Астори
65'
65'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Баэбек
Пас отдал
Д. Капрари
Замена
Б. Валеро
️️️️
Гонсало
60'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Ф. Бернардески
56'
42'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Вторая желтая
Ф. Кьеза
38'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
36'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Пас отдал
В. Верре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Матиас Весино
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
26
Валерио Верре
ПП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Роберт Мурич
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-2-3-1
22
Дронговски
2
Гонсало
13
Сальседо
13
Астори
4
Томович
41
Кристофоро
15
Весино
14
Кьеза
17
Сапонара
10
Бернардески
15
Бабакар
4-1-2-3
19
Фьорилло
7
Дзампано
14
Кампаньяро
44
Форнасьер
3
Бираги
16
Бругман
26
Верре
20
Мемушай
11
Мурич
10
Капрари
38
Баэбек
10
Бернардески
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Бернардески
2
Гонсало
6
Валеро
6
Валеро
2
Гонсало
41
Кристофоро
37
Тельо
37
Тельо
41
Кристофоро
11
Мурич
28
Митрица
28
Митрица
11
Мурич
38
Баэбек
28
Кулибали
28
Кулибали
38
Баэбек
Остались в запасе
Фиорентина
Пескара
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Фиорентина - Пескара
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Мартинелли
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Пескара
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+