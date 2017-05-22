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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Палермо
Пескара - Палермо: обзор матча 22 мая 2017
Пескара
22.05.2017, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
15'
Р. Мурич
87'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Палермо
ГОЛ! 2:0!
А. Митрица
Пас отдал
Г. Бругман
87'
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
К. Бираги
86'
81'
Замена
Р. Салаи
️️️️
А. Диаманти
Замена
А. Джилардино
️️️️
А. Черри
76'
75'
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Рисполи
64'
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
Б. Энрике
Желтая карточка
Г. Бругман
60'
Замена
А. Митрица
️️️️
Р. Мурич
45'
Желтая карточка
К. Бираги
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мурич
Пас отдал
Д. Капрари
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
26
Валерио Верре
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Стефан Сильва
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-1-2-3
19
Фьорилло
3
Бираги
44
Форнасьер
83
Бово
7
Дзампано
16
Бругман
20
Мемушай
26
Верре
9
Черри
10
Капрари
11
Мурич
4-3-2-1
22
Фулиньяти
21
Гонсалес
18
Гольданига
15
Сионек
5
Алеесами
3
Рисполи
18
Чочев
25
Энрике
18
Яяло
23
Диаманти
90
Несторовски
3
Бираги
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
3
Бираги
11
Мурич
28
Митрица
28
Митрица
11
Мурич
9
Черри
19
Джилардино
19
Джилардино
9
Черри
23
Диаманти
7
Салаи
7
Салаи
23
Диаманти
25
Энрике
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
25
Энрике
3
Рисполи
7
Трайковски
7
Трайковски
3
Рисполи
Остались в запасе
Пескара
Палермо
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Стефан Сильва
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Остались в запасе
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Стефан Сильва
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Статистика матча Пескара - Палермо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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