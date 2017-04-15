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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Ювентус
Пескара - Ювентус: обзор матча 15 апреля 2017
Пескара
15.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
23'
Г. Игуаин
43'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Ювентус
Желтая карточка
А. Кода
89'
88'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Бругман
78'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
А. Бруно
68'
Желтая карточка
Д. Капрари
59'
Замена
А. Бенали
️️️️
С. Мунтари
58'
54'
Замена
С. Стураро
️️️️
П. Дибала
45'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Пьянич
43'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Желтая карточка
М. Кулибали
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Куадрадо
12'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
С. Мунтари
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Ювентус
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Клаудио Маркизио
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Ювентус
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
4-1-4-1
19
Фьорилло
3
Бираги
14
Кампаньяро
35
Кода
7
Дзампано
16
Бругман
4
Мунтари
28
Кулибали
20
Мемушай
5
Бруно
10
Капрари
3-4-3
33
Нето
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
24
Ругани
10
Маркизио
7
Куадрадо
15
Пьянич
27
Асамоа
9
Игуаин
9
Манджукич
21
Дибала
16
Бругман
26
Верре
26
Верре
16
Бругман
4
Мунтари
50
Бенали
50
Бенали
4
Мунтари
5
Бруно
38
Баэбек
38
Баэбек
5
Бруно
7
Куадрадо
99
Лемина
99
Лемина
7
Куадрадо
21
Дибала
27
Стураро
27
Стураро
21
Дибала
15
Пьянич
8
Ринкон
8
Ринкон
15
Пьянич
Остались в запасе
Пескара
Ювентус
20
Адриан Кубас
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Пескара - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Адриатико
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