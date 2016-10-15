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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Сампдория
Пескара - Сампдория: обзор матча 15 октября 2016
Пескара
15.10.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
23'
У. Кампаньяро
12'
У. Кампаньяро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Сампдория
84'
Замена
Д. Прат
️️️️
Э. Баррето
76'
Желтая карточка
Э. Вивиано
69'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
С. Пепе
️️️️
Ж. Баэбек
67'
54'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Р. Альварес
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Д. Виттурини
54'
Пенальти не реализован!
Д. Капрари
50'
Вторая желтая
А. Кода
45'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
А. Бенали
45'
Желтая карточка
А. Аквилани
39'
Желтая карточка
А. Кода
30'
ГОЛ! 1:1!
У. Кампаньяро
Пас отдал
А. Аквилани
23'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Кампаньяро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
31
Филип Джуричич
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
3
Бираги
14
Кампаньяро
26
Виттурини
35
Кода
16
Бругман
20
Аквилани
50
Бенали
4
Кристанте
38
Баэбек
10
Капрари
3-1-3-1-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
7
Сала
11
Альварес
17
Будимир
27
Квальярелла
50
Бенали
44
Форнасьер
44
Форнасьер
50
Бенали
26
Виттурини
13
Жупарич
13
Жупарич
26
Виттурини
38
Баэбек
3
Пепе
3
Пепе
38
Баэбек
8
Баррето
26
Прат
26
Прат
8
Баррето
11
Альварес
8
Фернандеш
8
Фернандеш
11
Альварес
27
Квальярелла
10
Муриэль
10
Муриэль
27
Квальярелла
Остались в запасе
Пескара
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Пескара - Сампдория
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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