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Эдвард Кподо
Статистика
Эдвард Кподо - статистика
Завершил карьеру
14 января 1990 (36)
#14 | Защитник
186 см | 81 кг
Гана
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
23
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Балтика
2 : 2
15.05.2014
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
0 : 2
11.05.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Шинник
3 : 0
30.04.2014
Нефтехимик
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ангушт
0 : 2
25.04.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Шинник
1 : 0
20.04.2014
Уфа
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
09.04.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
0 : 1
04.04.2014
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
30.03.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
0 : 0
23.03.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
16.03.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
1 : 0
09.03.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Мордовия
4 : 2
23.11.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
5 : 0
17.11.2013
Арсенал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо
1 : 0
10.11.2013
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 0
04.11.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Салют
4 : 0
27.10.2013
Шинник
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
1 : 0
23.10.2013
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 2
07.10.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
4 : 2
01.10.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Уфа
2 : 1
22.09.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
2 : 1
10.09.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Оренбург
2 : 0
05.09.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Шинник
1 : 2
28.08.2013
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
1 : 1
23.08.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
18.08.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 0
12.08.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
3 : 0
07.08.2013
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Арсенал
4 : 0
02.08.2013
Шинник
37' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
2 : 1
28.07.2013
Торпедо
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
2 : 0
23.07.2013
Шинник
84' - 90'
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