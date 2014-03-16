Эдвард Кподо - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Эдвард
|Фамилия
|Кподо
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1990 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Эдвард
|Фамилия
|Кподо
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1990 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|23
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|46' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|30.04.2014
|85' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|25.04.2014
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|20.04.2014
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|09.04.2014
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|30.03.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|23.03.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|16.03.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|09.03.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|23.11.2013
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|17.11.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|5:0
|Арсенал (Тула)
|10.11.2013
|1' -46'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|04.11.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|27.10.2013
|71' -90'
|Салют (Белгород)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|23.10.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|07.10.2013
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|01.10.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Ангушт (Назрань)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|10.09.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|05.09.2013
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|28.08.2013
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.08.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|18.08.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.08.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|07.08.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Мордовия (Саранск)
|02.08.2013
|37' -90'
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|28.07.2013
|72' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|23.07.2013
|84' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)