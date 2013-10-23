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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 23 октября 2013
Шинник
23.10.2013, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Луч
72'
П. Деобальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Зотов
90'
+2
Замена
Л. Родионов
️️️️
К. Дудченко
90'
+1
Желтая карточка
И. Голбан
84'
ГОЛ! 1:0!
П. Деобальд
Пас отдал
А. Малоян
72'
52'
Вторая желтая
С. Пономаренко
46'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Тихоновецкий
46'
Замена
Д. Клопков
️️️️
А. Кацаев
Замена
П. Деобальд
️️️️
М. Белецкий
46'
36'
Замена
В. Романенко
️️️️
Д. Кудряшов
21'
Желтая карточка
С. Пономаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-3-2-2
16
Яшин
33
Гапон
22
Голбан
21
Катынсус
13
Белецкий
20
Померко
97
Ятченко
21
Зотов
10
Корытько
0
Малоян
30
Дудченко
3-2-4-1
56
Довбня
67
Колычев
12
Пономаренко
23
Джиоев
25
Семочко
2
Кренделев
10
Кацаев
56
Гриднев
35
Романович
13
Кудряшов
10
Тихоновецкий
30
Дудченко
77
Родионов
77
Родионов
30
Дудченко
21
Зотов
7
Белоусов
7
Белоусов
21
Зотов
13
Белецкий
57
Деобальд
57
Деобальд
13
Белецкий
13
Кудряшов
77
Романенко
77
Романенко
13
Кудряшов
10
Кацаев
44
Клопков
44
Клопков
10
Кацаев
10
Тихоновецкий
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Тихоновецкий
Остались в запасе
Шинник
Луч
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Луч
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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