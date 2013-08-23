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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 23 августа 2013
Енисей
23.08.2013, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
59'
С. Пятикопов (П)
62'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
90'
+1
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Малоян
86'
Замена
Е. Гапон
️️️️
И. Кухарчук
Замена
С. Лужков
️️️️
Е. Иванов
86'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Р. Ситдиков
65'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
И. Ламбарский
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Кухарчук
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Пятикопов
59'
58'
Желтая карточка
И. Голбан
39'
Желтая карточка
И. Горбатенко
Желтая карточка
О. Лайзанс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
3-3-4
79
Плотников
5
Пятикопов
4
Никитин
80
Качан
22
Шабаев
88
Ситдиков
18
Марущак
19
Ламбарский
14
Лайзанс
8
Иванов
63
Рыжов
4-2-2-2
1
Малышев
97
Ятченко
22
Голбан
21
Катынсус
13
Белецкий
10
Корытько
7
Белоусов
44
Кухарчук
23
Горбатенко
30
Дудченко
0
Малоян
8
Иванов
19
Лужков
19
Лужков
8
Иванов
88
Ситдиков
27
Лебамба
27
Лебамба
88
Ситдиков
19
Ламбарский
7
Пьянченко
7
Пьянченко
19
Ламбарский
0
Малоян
77
Родионов
77
Родионов
0
Малоян
44
Кухарчук
33
Гапон
33
Гапон
44
Кухарчук
Остались в запасе
Енисей
Шинник
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
0
Богдан Алещенко
ЦФ
13
Алексей Краснокутский
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
13
Алексей Краснокутский
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Енисей - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Центральный
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