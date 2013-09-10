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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Спартак-Нальчик
Шинник - Спартак-Нальчик: обзор матча 10 сентября 2013
Шинник
10.09.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
27'
А. Малоян
62'
К. Дудченко
43'
Е. Чеботару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Спартак-Нальчик
Замена
И. Голбан
️️️️
А. Малоян
90'
+1
Замена
Е. Ятченко
️️️️
П. Деобальд
87'
84'
Желтая карточка
А. Засеев
70'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Г. Рухаиа
67'
Замена
А. Шаваев
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
67'
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Гошоков
66'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
ГОЛ! 2:1!
К. Дудченко
62'
43'
ГОЛ! 1:1!
Е. Чеботару
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Краснокутский
33
Гапон
21
Катынсус
76
Стешин
13
Белецкий
20
Померко
10
Корытько
23
Горбатенко
57
Деобальд
30
Дудченко
0
Малоян
4-4-2
19
Степанов
2
Засеев
4
Овсиенко
40
Тимошин
19
Гарбуз
4
Рухаиа
53
Руа Флорес
37
Чеботару
14
Коронов
8
Сирадзе
19
Гошоков
0
Малоян
22
Голбан
22
Голбан
0
Малоян
57
Деобальд
97
Ятченко
97
Ятченко
57
Деобальд
53
Руа Флорес
8
Шаваев
8
Шаваев
53
Руа Флорес
19
Гошоков
13
Медведев
13
Медведев
19
Гошоков
4
Рухаиа
10
Буйтраго
10
Буйтраго
4
Рухаиа
Остались в запасе
Шинник
Спартак-Нальчик
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
22
Николай Цыган
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Шинник - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Шинник
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