Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Ангушт
Шинник - Ангушт: обзор матча 01 октября 2013
Шинник
01.10.2013, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 16 тур
4 : 2
Завершен
Ангушт
5'
И. Горбатенко
6'
И. Горбатенко
34'
А. Зотов
50'
С. Белоусов
36'
Р. Зязиков
79'
А. Каркаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Ангушт
88'
Желтая карточка
Г. Гузь
79'
ГОЛ! 4:2!
А. Каркаев
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Померко
76'
Замена
И. Голбан
️️️️
В. Катынсус
72'
71'
Замена
Г. Гузь
️️️️
В. Албаков
Замена
Л. Родионов
️️️️
С. Белоусов
69'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Горбатенко
61'
ГОЛ! 4:1!
С. Белоусов
50'
38'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
Д. Маляка
36'
Желтая карточка
С. Путилин
36'
ГОЛ! 3:1!
Р. Зязиков
ГОЛ! 3:0!
А. Зотов
34'
31'
Замена
С. Путилин
️️️️
А. Дышеков
ГОЛ! 2:0!
И. Горбатенко
6'
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
30
Константин Дудченко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
33
Гапон
14
Кподо
21
Катынсус
13
Белецкий
20
Померко
21
Зотов
7
Белоусов
23
Горбатенко
0
Малоян
30
Дудченко
3-1-5-1
71
Бучнев
14
Кишев
29
Мищенко
4
Дашаев
33
Дышеков
33
Гаракоев
21
Албаков
10
Ахильгов
15
Маляка
14
Каркаев
11
Зязиков
21
Катынсус
22
Голбан
22
Голбан
21
Катынсус
7
Белоусов
77
Родионов
77
Родионов
7
Белоусов
20
Померко
97
Ятченко
97
Ятченко
20
Померко
23
Горбатенко
57
Деобальд
57
Деобальд
23
Горбатенко
15
Маляка
21
Сорочкин
21
Сорочкин
15
Маляка
21
Албаков
22
Гузь
22
Гузь
21
Албаков
33
Дышеков
33
Путилин
33
Путилин
33
Дышеков
Остались в запасе
Шинник
Ангушт
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
5
Апти Аушев
ЦЗ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Шинник - Ангушт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Ангушт
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+