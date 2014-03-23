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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 23 марта 2014
Шинник
23.03.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Енисей
78'
Замена
Л. Буш
️️️️
А. Алиев
66'
Замена
Д. Маляка
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
65'
Желтая карточка
А. Зотов
61'
Замена
Л. Родионов
️️️️
Е. Ятченко
59'
Желтая карточка
А. Малоян
56'
22'
Желтая карточка
К. Марущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
3-2-1-2-2
16
Яшин
33
Гапон
14
Кподо
21
Катынсус
2
Ндри
97
Ятченко
21
Зотов
92
Щадин
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
0
Малоян
4-4-2
16
Бородин
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
18
Марущак
9
Лешонок
10
Алиев
8
Иванов
83
Харитонов
15
Чадов
23
Лескано
97
Ятченко
77
Родионов
77
Родионов
97
Ятченко
83
Харитонов
15
Маляка
15
Маляка
83
Харитонов
10
Алиев
7
Буш
7
Буш
10
Алиев
Остались в запасе
Шинник
Енисей
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Остались в запасе
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Шинник - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Шинник
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