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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 18 августа 2013
Шинник
18.08.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
24'
И. Кухарчук
85'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Малоян
89'
ГОЛ! 2:0!
И. Горбатенко
85'
84'
Желтая карточка
И. Климов
Замена
Л. Родионов
️️️️
И. Кухарчук
69'
68'
Замена
П. Кубицки
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
И. Горбатенко
️️️️
П. Деобальд
59'
54'
Желтая карточка
А. Самсонов
46'
Замена
М. Маркосов
️️️️
Р. Беляев
46'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
М. Житнев
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Базанов
Желтая карточка
М. Белецкий
45'
+1
Замена
А. Краснокутский
️️️️
Д. Яшин
45'
Желтая карточка
А. Померко
35'
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
24'
Желтая карточка
Е. Ятченко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
92
Артем Щадин
АП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Яшин
13
Белецкий
14
Кподо
21
Катынсус
97
Ятченко
20
Померко
7
Белоусов
10
Корытько
57
Деобальд
44
Кухарчук
0
Малоян
4-3-3
16
Малофеев
68
Запрудских
80
Климов
4
Выходил
44
Самсонов
52
Зиновьев
99
Житнев
11
Едунов
11
Базанов
93
Бркляча
7
Беляев
44
Кухарчук
77
Родионов
77
Родионов
44
Кухарчук
16
Яшин
13
Краснокутский
13
Краснокутский
16
Яшин
57
Деобальд
23
Горбатенко
23
Горбатенко
57
Деобальд
0
Малоян
92
Щадин
92
Щадин
0
Малоян
52
Зиновьев
27
Кубицки
27
Кубицки
52
Зиновьев
99
Житнев
32
Скороходов
32
Скороходов
99
Житнев
11
Базанов
28
Рыжков
28
Рыжков
11
Базанов
7
Беляев
9
Маркосов
9
Маркосов
7
Беляев
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
0
Богдан Алещенко
ЦФ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Cибирь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Шинник
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