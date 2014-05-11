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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Шинник
Химик - Шинник: обзор матча 11 мая 2014
Химик
11.05.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
34'
П. Деобальд
55'
П. Деобальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Шинник
55'
ГОЛ! 0:2!
П. Деобальд
34'
ГОЛ! 0:1!
П. Деобальд
Пас отдал
А. Малоян
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-2-2-3
12
Загребин
6
Шустиков
4
Халиуллин
77
Прошин
23
Чернов
69
Лобков
8
Мануковский
77
Гащенков
26
Архипов
19
Касьян
33
Сидоренко
3-2-2-1-2
16
Яшин
2
Ндри
21
Катынсус
76
Стешин
97
Ятченко
33
Гапон
10
Корытько
21
Зотов
57
Деобальд
81
Низамутдинов
0
Малоян
Остались в запасе
Химик
Шинник
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Химик - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Химик
Новости команд
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